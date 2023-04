Wypadek w okolicach Starego Książa w Wałbrzychu: Dziewczynka zsunęła się z wysokości AKTUALIZACJA

Akcja w okolicy Starego Książa na ukończeniu

Strażacy z PSP w Wałbrzychu i inne służby wracają do jednostek, akcja ratunkowa w ruinach zamku Stary Książ w Wałbrzychu skończyła się przed godz. 15.

- Na miejsce wysłaliśmy zastęp z JRG-2, oraz dwa zastępy z JRG-1, czyli samochód techniczny i samochód z quadem. Strażacy potwierdzili iż doszło do zdarzenia, około 10-letnia dziewczynka zsunęła się z półki skalnej. Ratownicy dostali się do poszkodowanej, do miejsca pod półkę skalną, gdzie przebywała. Przebadano dziecko, zabezpieczono i na noszach wydostano do góry. Dziewczynka nie miała widocznych obrażeń - wyjaśnia Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Poszkodowana miała otarcia i nie sygnalizowała bólu, jak ocenili wstępnie ratownicy, jej obrażenia nie wyglądały na poważne. Strażacy przy pomocy quada przetransportowali dziecko na noszach do karetki pogotowia. Zastęp Ratownictwa Medycznego przyjechał na miejsce od strony wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze. Strażacy przekazali dziecko około godz. 14.30, po godz. 15 wrócili do bazy.