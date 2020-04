Wypadek w Nadolicach Wielkich. Bus wjechał w volkswagena, jedna osoba ranna [ZDJĘCIA]

W piątek (10 ietnia) około godziny 15 w Nadolicach Wielkich na drodze z Wrocławia do Jelcza-Laskowic przy samoobsługowej myjni samochodowej doszło do wypadku z udziałem dwóch aut. Dostawczy bus z dużą siłą uderzył w tył osobowego volkswagena, w wyniku czego samochód osobowy wpadł do rowu. Ranna kobieta z volkswagena została zabrana do szpitala. Kierowca busa nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu interweniują dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Na czas akcji ratunkowej droga jest całkowicie zablokowana.

