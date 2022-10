Wypadek na ulicy Diorowskiej w Dzierżoniowie. W nocy pijany kierowca spadł ze skarpy, skasował znak i płot Remigiusz Biały

W poniedziałek, 24 października 2022 roku w Dzierżoniowie na ulicy Diorowskiej doszło do wypadku, kierujący stracił panowanie nad samochodem i wypadł z drogi. Kierujący był pod wpływem dużej ilości alkoholu. Na miejscu nie wystąpiły utrudnienia drogowe.

W nocy, 24 października 2022 roku w Dzierżoniowie na ulicy Diorowskiej doszło do wypadku. Kierowca stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi i spadł ze skarpy. To obywatel Ukrainy, który był pod wpływem alkoholu. Pijany mężczyzna wykłócał się z policjantami, żeby go rozkuli z kajdanek i puścili wolno. Na miejscu nie wystąpiły utrudnienia drogowe.