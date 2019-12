Wypadek na S8. Utrudnienia na jezdni w kierunku Wrocławia

Około godziny 11:20 doszło do wypadku na drodze S8 z Warszawy do Wrocławia. Na wysokości Sycowa dachował samochód. Zablokowany jest jeden pas ruchu, w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem, utrudnienia mogą potrwać do godz. 13.

FLESZ: bezpieczeństwo w Sylwestra Wideo