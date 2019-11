Do wypadku doszło w czwartek (7 listopada) po godz. 12. Kierowca passata, wyjeżdżając z ulicy Kniaziewicza, nie zauważył tramwaju jadącego w kierunku pl. Wróblewskiego. Doszło do zderzenia, a następnie auto zostało zepchnięte na barierki. Samochodem jechały 3 osoby, jedna została zabrana do szpitala. Na ulicy Pułaskiego tworzą się korki, bo jeden pas zajmują służby ratunkowe. Tramwaje omijają to miejsce - jeżdżą objazdem: 16 przez Glinianą, Dworzec Autobusowy, Peronową, Kołłątaja i Skargi, a 0L przez Kołłątaja, Skargi i pl. Dominikański. Uruchomiono też autobusową komunikację zastępczą na trasie Pułaskiego - pl. Wróblewskiego.