Wypadek na placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu. Zderzyły się dwa tramwaje, jedna osoba została ranna [FILM, ZDJĘCIA]

AKTUALIZACJA

Godz. 16

Torowisko na pl. Orląt Lwowskich zostały odblokowane. Tramwaje, które po wypadku skierowano na objazd, wracają na swoje trasy.

Godz. 15.15

Do zdarzenia doszło około godziny 15 w środę (24 maja) we Wrocławiu na placu Orląt Lwowskich. Zderzyły się tam dwa tramwaje MPK Wrocław. Na miejscu jest straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Jedna osoba została ranna - to kobieta, której tłuczone szkło pokaleczyło twarz.

Jak doszło do wypadku?

Tramwaj linii nr 74, jadąc od placu Jana Pawła II ulicą Podwale, na placu Orląt Lwowskich skręcał w lewo. Wtedy zderzył się z tramwajem linii 31.

MPK wprowadziło objazdy:

Tramwaje linii: 15, 31, 74 w obu kierunkach skierowano ul. Kazimierza Wielkiego, Krupniczą, Sądową, pl. Legionów.