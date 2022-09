Wypadek na osiedlowej uliczce we Wrocławiu. Samochód dachował, kierowca potrącił rowerzystkę [ZDJĘCIA]

AKTUALIZACJA: Kierowca samochodu i kobieta, która doznała obrażeń podczas tego zdarzenia trafili do szpitala. Jak poinformowała policja, kierowca był trzeźwy.

Do wypadku doszło po godz. 13 na ul. Trawowej (niedaleko Krzemienieckiej) we Wrocławiu. To droga na osiedlu Muchobór Wielki.

Z niewyjaśnionych na razie przyczyn, kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, a potem uderzył w ogrodzenie i furtkę jednej z posesji. Kierowca potrącił kobietę, która przeprowadzała tamtędy swój rower.

- Sam kierowca też doznał obrażeń, jego auto dachowało, z samochodu wyciągali go strażacy. Musieli do tego użyć sprzętu hydraulicznego" - usłyszeliśmy od dyżurnego wrocławskiej Straży Pożarnej.

Świadkowie mówią, że kierowca jechał szybko, było słychać pisk opon. Stracił panowanie na progach zwalniających osiedlowej ulicy.

Na razie nie wiadomo, czy kierowca był trzeźwy. Jak dowiedzieliśmy się od policjantów, mężczyzna nie był w stanie dmuchnąć w alkomat. Na miejscu jest policja i dwa zastępy straży pożarnej.