Wypadek na Maślicach. Policjanci zatrzymali kierowcę, który w ubiegły poniedziałek potrącił pieszą na przejściu przy ul. Królewieckiej

Wypadek na Maślicach. Do zdarzenia doszło około godz. 19:00, nieopodal stawu Królewieckiego we Wrocławiu. 31-letnią kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych z psem, potrącił kierujący osobowym Audi. Poszkodowaną szybko zajęli się inni kierowcy i opiekowali do czasu przyjazdu służb medycznych. 31-latka została następnie przewieziona do jednego z wrocławskich szpitali.

Kolejne czynności na miejscu, wykonywali już policyjni specjaliści z zakresu obsługi i rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Chwilę później w rejonie ulicy Warmińskiej odnaleziono porzucony pojazd i funkcjonariusze zabezpieczyli go procesowo, a oględziny auta potwierdziły fakt, że mógł on brać udział w tym zdarzeniu.

Sprawą niezwłocznie zajęli się też funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-śledczego z Komisariatu Policji Wrocław - Fabryczna.

Policjanci szukali kierowcy i ustalili, że mężczyzna ukrywa się w jednym z mieszkań na terenie Wrocławia. Sprawdzenia wykazały też, że jest on osobą poszukiwaną w celu odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności oraz posiada aktywny zakaz prowadzeni pojazdów.

Jego zatrzymanie było już tylko kwestią czasu i nastąpiło z zaskoczenia. 30-latek nie krył zdziwienia, gdy zobaczył policjantów w drzwiach.