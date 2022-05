Wypadek na krajowej ósemce w Szalejowie Górnym. Droga całkowicie zablokowana [ZDJĘCIA] Konrad Bałajewicz

Do wypadku na drodze krajowej numer 8 doszło przed godz. 13. Brały w nim udział co najmniej 4 samochody osobowe, w tym jeden należący do służby celno-skarbowej. Droga krajowa numer 8 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana na wysokości miejscowości Szalejów Górny.