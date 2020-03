Jacek Sutryk: Odwołajcie te wybory. Nie będę narażał życia wrocławian!

"Wybory w takich warunkach to surrealistyczna sprawa. No chyba że wybory mają być fikcją" - mówi profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu. "Nie będę narażał życia wrocławian" - wtóruje mu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Prze...