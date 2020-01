Wypadek na DK 3 w Polkowicach. Osiem osób poszkodowanych. AKTUALIZACJA

Do groźnego zdarzenia doszło około godziny 18 na skrzyżowaniu DK 3 z ulicą Przemysłową. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 30-latek kierujący samochodem marki audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu doprowadzając do zderzenia z mazdą kierowaną przez 43-letniego mężczyznę, w której podróżowały również dzieci w wieku 3 i 6 lat. Siła uderzenia była tak duża, że osobowa mazda znalazła się na przeciwległym pasie ruchu dk-3, gdzie doszło do zderzenia z busem marki vw, kierowanym przez 26-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku tego niebezpiecznego wypadku, aż 8 osób potrzebowało pomocy medycznej, a dwójka pasażerów vw pozostała w szpitalu z licznymi złamaniami.

DK 3 jest zablokowana. Policja apeluje objazd przez miasto i potem do Kaźmierzowa, Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

AKTUALIZACJA - Służby udrożniły DK3, od godziny. 21 droga przejezdna.