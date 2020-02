Wypadek na autostradzie A4. Przewróciła się ciężarówka, uderzył w nią samochód. Droga jest zablokowana!

"Tylko bez niepełnosprawnych kelnerów!". Cafe Równik we Wrocławiu odpowiada

Cafe Równik to wyjątkowa kawiarnia, która działa przy ul. Jedności Narodowej 47 we Wrocławiu od czerwca 2018 roku. Wyjątkowa, bo pracują w niej osoby niepełnosprawne intelektualnie. Dla nich jest to terapia przez pracę, a dla gości - nauka tolerancji i wrażliwości. Niestety, nie ...