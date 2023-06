Wypadek na AOW. Tir zderzył się z dwoma busami. Autostrada w okolicach Wrocławia jest zakorkowana

Dzisiejszy (5 czerwca) poniedziałek nie należy do najszczęśliwszych dla kierowców jadących AOW. Przed godz. 10 na doszło tam do wypadku trzech pojazdów. Wiele wskazuje, że kierowca tira nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył busa. W zdarzeniu wziął udział jeszcze jeden pojazd, który też został uszkodzony.

Jak mówi Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu, na szczęście nikt nie został ranny. Prawy pas w stronę Kudowy-Zdroju jest zablokowany. Około godziny 10 korek na jezdni w stronę autostrady A4 ma już ponad ponad 3 kilometry.

To zderzenie, to niestety nie jest jedyne zdarzenie na AOW (A8), do którego doszło dziś o poranku. Na wysokości 15 km drogi w stronę Warszawy, na pasie zjazdowym w kierunku węzła Wrocław Stadion, awarii uległa ciężarówka. Kierowcy muszą zachować tam szczególną ostrożność. Na jezdni leżą fragmenty gumy. Na miejscu pracują służby.