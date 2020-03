Wypadek na A4. Osobówka dachowała. Dwie osoby ranne [ZDJĘCIA]

W poniedziałek przed godziną 14 doszło do groźnego wypadku na autostradzie A4 między zjazdem na S3 i zjazdem na Złotoryję (na jezdni prowadzącej w kierunku granicy). Osobowy samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych dachował i wpadł do rowu. Kierująca osobówką marki KIA najprawdopodobniej zasnęła za kierownicą. Dwie osoby trafiły do szpitala w Legnicy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierująca była trzeźwa.

