Wypadek motocyklisty przy moście Pomorskim. Winna dziurawa jezdnia? (ZDJĘCIA)

Motocyklista jechał ulicą Pomorską od strony mostu Pomorskiego. Jak relacjonują świadkowie, do wypadku doszło podczas, gdy kierowca jednośladu rozpoczął wyprzedzanie samochodu. Na nierównej, bardzo zniszczonej w tym miejscu nawierzchni (koła motocykla dostały się między torowisko a kostkę brukową) motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Z obrażeniami m.in. nogi, został zabrany do szpitala.

Tramwaje linii: 14, 15 i 24 do Osobowic i Poświętnego skierowane zostały objazdem przez ul. Mikołaja, plac Jana Pawła II, most Sikorskiego, a tramwaje linii 14,15 i 24 jadące do centrum kursują przez ul.Dubois i most Uniwersytecki.