W poniedziałek 7 listopada, ok. godz. 7 rano doszło do wypadku samochodu osobowego z motocyklistą na ul. Kościuszki we Wrocławiu. Kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala. Droga w kierunku centrum jest zablokowana. Ruchem kieruje policja.

Robert Krajewski