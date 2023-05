Wypadek dwóch samochodów osobowych w centrum Wrocławia. Pojazd ochrony dachował [ZDJĘCIA, FILM]

W piątek (19 maja) około godz. 8.40 na skrzyżowaniu ulic Sądowej, Krupniczej i Podwala we Wrocławiu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dachował ford należący do firmy ochroniarskiej.

Jak przekazuje mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu, to kierowca forda nie ustąpił pierwszeństwa skodzie.

- Kierowcy byli trzeźwi, na szczęście nie ma osób poszkodowanych - dodaje policjant.

Zobacz wideo z wypadku: