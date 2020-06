Wypadek busa pod Strzelinem. 4 osoby zostały ranne [ZDJĘCIA]

W niedzielę (21 czerwca) nad ranem na drodze wojewódzkiej 396 ze Strzelina do Oławy osobowy bus wpadł w poślizg i wjechał do rowu. Jechało nim 8 osób, 4 zostały ranne, w tym jedna ciężko. Na miejscu wypadku interweniowało kilka zastępów straży pożarnej, karetki pogotowia i policja. Jak doszło do wypadku? Przeczytajcie poniżej.

Osobowym busem podróżowało 8 osób, obywateli Ukrainy. Powodem wypadku był alkohol i nadmierna prędkość podczas opadów deszczu. Kierowca stracił panowanie nad VW i na zakręcie pojechał prosto uderzając busem w rów i słup energetyczny. Łącznie w wypadku brało udział 8 osób, a 4 z nich odniosły obrażenia - podaje portal strzelin998. Jednego z pasażerów z rozbitego pojazdu musieli wyciągać strażacy. Mężczyzna był nieprzytomny, w ciężkim stanie został odwieziony do szpitala.



