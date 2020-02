Wypadek busa pod Miliczem. Jedna osoba nie żyje, droga zablokowana

Zdjęcie ilustracyjne

We wtorek 4 lutego około godziny 12.20 na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Miłochowice (powiat milicki) doszło do wypadku busa. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca busa marki Mercedes Sprinter stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. 22-letni mieszkaniec Krotoszyna zginął na miejscu. Droga jest zablokowana, objazd prowadzi przez Wierzchowice i Świebodów.