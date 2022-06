Wypadek busa na DK8 Wrocław - Kłodzko. Dziewięcioro dzieci rannych [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 16.00. Na drodze krajowej nr 8 w Braszowicach doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i busa, którym jechało 16 dzieci i 2 opiekunów.



W busie potłukły się szyby, i odłamki szkła poraniły 9 dzieci.

Dzieci z lekkimi obrażeniami zostało przewiezionych do szpitala, ale jak dowiadujemy się, żadne nie jest poważnie ranne.

Według wstępnych ustaleń naczepa ciężarówki na łuku drogi zahaczyła o bok busa. Droga jest zablokowana, objazd wyznaczono przez Braszowice.

Tutaj doszło do wypadku:

Po godzinie 20 GDDKiA poinformowała o zakończeniu utrudnień w tym miejscu.