Wyłudzając podatek VAT, okradł skarb państwa na 3 miliony złotych. Jest już w areszcie [ZOBACZ FILM]

Policji udało się namierzyć 40-letniego "przedsiębiorcę", który sprzedawał towar z firmy do firmy, zwracając się o zwrot podatku vat. Mężczyzna wyłudził w ten sposób 3 miliony złotych. Choć każda ze spółek, która obracała towarem należała do zatrzymanego, nie miał on stałego adresu ani pracy.