Wykoleił się tramwaj na ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu

Awaria/wykolejenie tramwaju ul. Jedności Narodowej Czytelnik Jacek Piotr

Utrudnienia MPK. Na torowisku wzdłuż ulicy Jedności Narodowej na wysokości ul. Daszyńskiego doszło do awarii tramwaju. Prawdopodobnie jest to wykolejenie, ponieważ na miejscu pojawiły się dźwigi. Linie 6, 11, 23 skierowano do Zajezdni Ołbin przy ul. Słowiańskiej. W relacji Słowiańska - Kowale wprowadzone zostały autobusy zastępcze.