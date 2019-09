Wyjątkowy projekt Dire Straits Symfonicznie powraca!

Dwa pozornie odległe światy - muzyki rockowej i symfonicznej - spotykają się po to, by bogactwem i pełnią brzmienia zadowolić nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Projekt Dire Straits Symfonicznie powstał dzięki pracy

i zaangażowaniu jego pomysłodawców: Krzysztofa Herdzina - autora genialnych aranżacji orkiestrowych, Kuby Badacha – wokalisty o wyjątkowym głosie oraz Marka Napiórkowskiego - niezwykłego gitarzysty.

„Money for Nothing”, „Sultans of Swing”, „Walk of life”, „Brothers in Arms”, „Your latest trick”, „Private Investigations” - to tylko niektóre, doskonale znane utwory, które można usłyszeć podczas koncertów. Zaaranżowane z rozmachem przez Krzysztofa Herdzina zyskują nowy wymiar.

Projekt Dire Straits Symfonicznie to przede wszystkim orkiestra symfoniczna, nadająca wyjątkowości brzmienia. To również jego liderzy - Krzysztof Herdzin, dyrygent i aranżer, Kuba Badach, wokalista oraz Marek Napiórkowski, gitarzysta. Całości dopełniają czołowi muzycy polskiej sceny jazzowej - Robert Kubiszyn - gitara basowa, Tomasz Kałwak - fortepian, Paweł Dobrowolski - perkusja.