Wyjątkowy maluch we wrocławskim zoo. Taki gatunek ma tylko 13 ogrodów zoologicznych na świecie

Takiny złote to niezwykłe zwierzęta. Ich krewniakami są owce i kozy. One same są jednak dużo większe. Mogą ważyć nawet 350 kg, przy wzroście do 1,4 m i długości ciała do 2,2 m. “Do tego mają nietypową budowę ciała, przypominają krzyżówkę kozy, antylopy i niedźwiedzia” - wyjaśnia wrocławskie zoo.