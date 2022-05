Wyjątkowe zjawisko na wrocławskim niebie. Sprawdź kiedy spadnie deszcz meteorów

Mający się pojawić dziś w nocy, słaby rój meteorów τ Herkulidy, związany jest z kometą Schwassmann-Wachmann 3 (SW3). - Jest to stosunkowo niewielka kometa , co 5 lat powracająca w okolice słońca - opisuje doktor Paweł Preś, astronom w Instytucie Astronomii UWR. - W 1995 i w 2006 roku zaobserwowano jej rozpad. W tym momencie jest wiele fragmentów tej komety, krążących po podobnych orbitach. Spodziewamy się, że właśnie tej nocy, pył pochodzący z jednego z fragmentów może dać wyraźny efekt roju meteorów - tłumaczy astronom.

Co dokładnie zobaczymy?

Doktor Preś podkreśla jednak, że opinie na temat intensywności zjawiska są skrajnie różne. - To, co wiemy na pewno, to że rój pojawi się z 30 na 31 maja. Jedne ośrodki twierdzą, że nie zobaczymy dosłownie nic. Inne zaś, że może "spaść" nawet do 100.000 meteorów na godzinę, co byłoby zjawiskiem wprost niezwykłym. Takie zjawiska trudno się jednak bada - wyjaśnia.