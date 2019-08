Wyjątkowe torty na każdą okazję

W „Upiekło mi się” to właśnie połączenie wysokiej estetyki zdobienia tortu z niebanalnym smakiem zdobywa serca klientów. Wszystkie wypieki przygotowywane są z wysokiej jakości produktów, bez użycia konserwantów, a cukier nierzadko zastępuje zdrowszy ksylitol, czyli cukier brzozowy. Wnętrze ciast wypełniają świeże, soczyste owoce - dobrodziejstwa danego sezonu: truskawki, jagody czy wiśnie, a także kremowe masy. Połączenia proste, a jednocześnie zaskakujące. Podkręcone odrobiną nieoczywistych przypraw lub oryginalną nutą zapachową, zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia.

Za sukcesem przedsięwzięcia stoi pomysłodawczyni i właścicielka „Upiekło mi się” Marta Nurzyńska, z wykształcenia prawnik, cukiernik z zamiłowania. – Do każdego zamówienia podchodzę indywidualnie, jak do nowej podróży, dlatego każdy mój wypiek jest niepowtarzalny. Lubię poszukiwać nowych tekstur i form, modyfikować klasyczne połączenia, by odkryć coś ciekawego, oczywiście zgodnie z zasadami balansu i harmonii smaku. Kiedy wydaje mi się, że nic mnie już nie zaskoczy, że przygotowywałam już torty praktycznie z każdym motywem, klienci wciąż podrzucają mi nowe wyzwania. Dlatego ta praca chyba nigdy mi się nie znudzi – śmieje się Marta.