Wyjątkowe mosty Dolnego Śląska nie tylko nad Odrą. Rozpoznasz wszystkie?

Na Dolnym Śląsku istnieje kilkaset mostów i kładek. Niektóre z nich mają ciekawą tradycję i pozwalają, m.in przeprawić się przez rzeki: Bóbr, Nysę Łużycką, Odrę oraz Kaczawę czy Bystrzycę. Wiele obiektów wpisano do rejestru zabytków, a inne to prawdziwe unikaty. Zobaczcie wszystkie.

Wrocław miastem stu mostów

Stolica Dolnego Śląska bywa nazywana Wenecją Północy z uwagi na ilość mostów i kładek, które znajdują się w mieście. Przed wojną mówiono o nawet 300. obiektach. Dziś to ponad sto mostów rozmieszczonych, m.in. na Starym Mieście i na Śródmieściu, a sam Wrocław może pod tym względem spokojnie konkurować z innymi miastami Europy, bo jest w czołówce. Największym i najmłodszym ze wszystkich jest Most Rędziński, który osiąga wysokość ponad 120. metrów, a najstarszym Most Piaskowy, łączący wyspę Piasek z pozostałą częścią miasta. 113 lat będzie w tym roku świętował Most Grunwaldzki - jedyny taki wiszący most na świecie. Do jego konstrukcji użyto blach, ale ułożono je na płasko. Swoim wyglądem przypomina obiekt z Brooklynu.

Zjawiskowe mosty nie tylko we Wrocławiu. Są na całym Dolnym Śląsku

Most w Pilchowicach zdobył ogromną popularność za sprawą filmu z udziałem Toma Cruise`a. W ostatniej z części Mission Impossible zabytkowy most miał być wysadzony w powietrze w scenie finałowej. W 2021 roku hollywoodzki aktor razem z wytwórnią filmową Paramount Pictures i innymi filmowcami, zaangażowanymi w produkcję mieli stanąć przed sądem. Pozew wniósł Andrew Eksner, domagając się zapłaty za działania podejmowane w Polsce. Most, który powstał w latach 1905-1906 ostatecznie nie został wysadzony, bo najpierw zaprotestowali mieszkańcy, a później dołączyli do nich Internauci. Sam obiekt cieszy się dziś większą popularnością i mieli okazję usłyszeć o nim nie tylko mieszkańcy Dolnego Śląska.

Innym mostem, który jest prawdziwym unikatem nie tylko w Polsce, ale i na świecie (kilkanaście obiektów) stał się "kryty most" w Lądku Zdroju. Dawniej łączył dwie części sanatorium - willę z więżą przy ul. Spacerowej oraz budynek przy ul. Kościuszki 32 i był własnością lekarza zdrojowego dr Hermanna, który założył w tym miejscu Instytut Medyczno-Mechaniczny. Most żelbetonowy jest obecnie w prywatnych rękach i choć właściciel zapowiadał jego zaadaptowanie, to do dziś nie można wejść do środka.

Kładki służyły do przeprawy. Wiele z nich zniknęło po wojnie

Jednym z najlepszych przykładów na istnienie kładek na całym Dolnym Śląsku jest przygraniczny Zgorzelec. Przed wojną mieściły się, m.in. przy ulicy Nadbrzeżnej, przy Bulwarze Greckim i nieopodal wiaduktu kolejowego, gdzie znajdowała się również restauracja. Pozwalały przejść na drugą stronę Nysy Łużyckiej i były zlokalizowane w kilku miejscach na wspólnej mapie przedwojennego miasta. W 1945 roku zostały wysadzone przez Niemców i nigdy ich nie odbudowano.

Jak wyglądają zachowane do dziś kładki i mosty? Wybraliśmy najciekawsze z nich.

