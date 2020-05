Wygraj książkę na DZIEŃ MAMY! Dziennik nowej mamy od Wydawnictwa Bukowy Las!

Jeśli spodziewasz się dziecka lub niedawno urodziłaś – ten „Dziennik” jest właśnie dla ciebie. To twoje miejsce do zapisywania wspomnień, uczuć i przemyśleń z najważniejszych chwil macierzyństwa. Cudowne momenty zatrzymasz na całe życie, a trudne będą dużo łatwiejsze.

Pozdrawiam ciepło,

Amy

PS. Naprawdę wszystko będzie dobrze.”

Więcej informacji: https://bukowylas.pl/ksiazki/dziennik-nowej-mamy

https://www.facebook.com/dzienniknowejmamy/

KONKURS!

Do wygrania 3 egzemplarze książki "Dziennik nowej mamy". Wyślij do nas odpowiedź na pytanie: za co kochasz swoją mame?

Odpowiedzi można wysyłać do 31.05.2020 do 12:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej, autorów trzech najciekawszych odpowiedzi, będziemy informować zwycięzców drogą e-mailową.