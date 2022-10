Wydarzenia na weekend we Wrocławiu. 7 – 9 października 2022. Święto Dyń, Noc Księgarni i Marsz dla Życia i Rodziny. Galeria Remigiusz Biały

Wydarzenia na weekend we Wrocławiu. 7 – 9 października 2022 Będzie się działo w stolicy Dolnego Śląska. Weekend obfituje w wiele różnych wydarzeń. Odbędzie się m.in. Święto Dyni, Noc Księgarni czy Marsz dla Życia i Rodziny. Zobacz propozycje na weekend we Wrocławiu.

Wydarzenia na weekend we Wrocławiu. 7 – 9 października 2022. Będzie się działo w stolicy Dolnego Śląska. Weekend obfituje w wiele różnych wydarzeń. Odbędzie się m.in. Święto Dyni, Noc Księgarni czy Marsz dla Życia i Rodziny. Pogoda zapowiada się niesamowita, całe dwa dni słońca, a to okazja do spacerów czy pójścia na miasto. Wieczorem będzie można zrobić sobie maraton serialu Wielka Woda. W galerii podpowiadamy jak spędzić czas w drugi weekend października.