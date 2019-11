Wyciekły dane 200 tysięcy pacjentów i pracowników wrocławskiej kliniki

Laptop z bazą danych pacjentów i pracowników DCO należał do pracownika zewnętrznej firmy informatycznej, która współpracuje z Dolnośląskim Centrum Onkologii. Komputer zawierał dane osobowe, powinien mieć zaszyfrowane dyski. Firma jednak nie wdrożyła takich zabezpieczeń, a zawartość sprzętu chroniło jedynie hasło.

Sprawa dotyczy wszystkich pacjentów, którzy leczyli się w placówce od 2002 roku, a także pracowników.

Według informacji rzeczniczki DCO, Agnieszki Czajkowskiej - Masternak, w laptopie nie było danych wrażliwych dotyczących rozpoznań medycznych, czy przebiegu choroby. W przypadku pacjentów znajdowało się tam imię, nazwisko, numer PESEL i data urodzenia. Lista dotycząca pracowników zawierała imię, nazwisko i datę urodzenia.

Sprawa została zgłoszona na policję. A firma informatyczna, do której należał komputer, zmieniła hasło i zabezpieczyła dyski. Jeśli ktoś spróbuje odczytać dane z pliku, zostanie to odnotowane. Do tej pory nie miało to miejsca.