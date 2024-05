Wycieczka z Andrzejówki w Rybnicy Leśnej na Szpiczak. Na szczyt w Czechach polskim szlakiem po cudowne widoki z wieży. Zobacz zdjęcia Adrianna Szurman

Szpiczak, a także Ruprechticki Szpiczak to szczyt w Górach Kamiennych z wieżą widokową, z której roztaczają się obłędne widoki na panoramę Sudetów. To mniej popularny od Waligóry cel wycieczek z Andrzejówki. Można dotrzeć tu zarówno szlakami po polskiej stronie góry, jak i po czeskiej. Szczyt należy do Czechów. Jeśli zdeptaliście okoliczne szlaki, a nie byliście na Szpiczaku, musicie to nadrobić, będziecie zachwyceni.