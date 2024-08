Wycieczka rowerowa szlakiem bitwy pod Lutynią - połącz miłość do przyrody z pasją do historii!

Fundacja „Na Dobrej Drodze” zaprasza na wydarzenie, które łączy miłość do historii i przyrody z aktywnością fizyczną. Wycieczka rowerowa, zaplanowana na niedzielę, 25 sierpnia 2024 roku, to doskonała okazja, aby poznać fascynujące fakty o lokalnej historii oraz dowiedzieć się więcej o otaczającej nas naturze. Całe wydarzenie rozpocznie się od spotkania z wyjątkowym gościem.

Spacer z dendrologiem w Parku Leśnickim

Rowerowy szlak bitwy pod Lutynią

Po spacerze w Parku Leśnickim rozpocznie się rowerowa część wycieczki, która poprowadzi uczestników szlakiem bitwy pod Lutynią . To tutaj, w 1757 roku, doszło do jednej z ważniejszych bitew wojny siedmioletniej. Trasa wiedzie przez malownicze tereny, a uczestnicy będą mieli okazję poznać nie tylko przebieg samej bitwy, ale również zobaczyć miejsca, które odegrały w niej kluczową rolę.

Trasa i organizacja

Trasa wycieczki obejmuje Wrocław Leśnicę, Lutynię, Wojnowice oraz powrót do Wrocławia. Dystans do pokonania wynosi około 30 kilometrów. Całość wydarzenia potrwa od 4 do 5 godzin, a tempo jazdy zostanie dostosowane do możliwości uczestników oraz do podziwiania okolicznych widoków. Start i meta zaplanowane są przy Zamku Leśnica, w okolicach pomnika św. Jana Nepomucena.