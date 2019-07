Wyburzenia na pl. Społecznym i utrudnienia dla kierowców. Kiedy początek prac?

Wyburzanie przęseł estakady rozpocznie się w długi sierpniowy weekend. W związku z tymi pracami na cztery dni – od 15 sierpnia do godz. 4.00 w poniedziałek, 19 sierpnia – zmieni się organizacja ruchu na pl. Powstańców Warszawy.

Zmienionymi trasami pojadą tramwaje linii 4 i 33 oraz autobusy linii D, 145, 146, 149, 240 i 241.

Dla tramwajów przewidziano objazd w obu kierunkach od pl. Dominikańskiego przez most Pokoju, ul. Szczytnicką do ronda Reagana.

Autobusy linii D, 145, 146, 149 oraz kursy nocne linii 241 z placu Grunwaldzkiego w kierunku centrum pojadą objazdem od mostu Grunwaldzkiego przez parking przed urzędem wojewódzkim do przystanku „Poczta Główna”. W kierunku przeciwnym trasa pozostanie bez zmian.

Nocne kursy linii 240 z pl Grunwaldzkiego do Dworca Głównego będą prowadziły objazdem od mostu Grunwaldzkiego przez parking przed budynkiem urzędu wojewódzkiego, ul. Słowackiego, Podwale i Traugutta do pl. Wróblewskiego.