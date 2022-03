Wyburzanie Solpolu stało się faktem. Budynek zniknie w wakacje [ZDJĘCIA]

Decyzja o wielkim wyburzaniu Solpolu zapadła w połowie tamtego roku, a pogłoski na temat startu likwidacji krążą w przestrzeni już od dłuższego czasu. Ostatnią informacją była ta z początku 2022 roku, kiedy to "początek końca" miał zacząć się 17 stycznia. Wtedy właściciel Solpolu - Polsat Nieruchomości - nie potwierdził tego terminu, a w byłej galerii handlowej wciąż przebywało kilku najemców. Teraz jednak już oficjalnie, przy budynku zawisły tablice informacyjne z konkretnymi datami. Oprócz niej widać także krótką notkę od znajdującego się na parterze kantoru, który został przeniesiony na wrocławski Grabiszyn.

Wbrew staraniom miejskich aktywistów i organizowanym przez nich akcjom w sieci, charakterystycznego kompleksu nie udało się wpisać do rejestru zabytków. Zaczęta rozbiórka ma potrwać do 31 lipca 2022 roku, a zajmuje się nią podwarszawska spółka Tree Capital. Co może powstać w miejscu postmodernistycznej ikony Wrocławia? Oficjalnie nie wiadomo, ale do tej pory mówiono o większym budynku, z apartamentami i biurami. Warto tu wspomnieć, że do Zygmunta Solorza-Żaka, założyciela grupy Polsat, należy też sąsiednia działka za dzisiejszym Solpolem i można ją zagospodarować przy ewentualnej, nowej inwestycji.