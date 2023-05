Wybuch gazu w kamienicy przy ul. Worcella we Wrocławiu. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. Zobaczcie zdjęcia Jarosław Jakubczak

Do zdarzenia doszło w piątek (19 maja) po godz. 17. W kamienicy przy ul. Worcella 33 we Wrocławiu doszło do wybuchu gazu.