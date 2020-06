Wybory prezydenckie 2020 we Wrocławiu. Jak zagłosują mieszkańcy w 1. turze wyborów?

Tu znajdziesz wyniki wyborów prezydenckich we Wrocławiu Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Za nami 2. tura wyborów prezydenckich 2020 we Wrocławiu. Sprawdź wyniki głosowania w Twojej miejscowości. Czy rozkład głosów we Wrocławiu jest zbliżony do wyników ogólnopolskich? Na którego kandydata najchętniej głosowali Twoi sąsiedzi?Nasze zestawienie pozwoli ci również porównać frekwencję wyborczą w całym kraju i we Wrocławiu podczas 2. tury wyborów prezydenckich 2020.