Wybory prezydenckie 2020: Relacja na żywo. Andrzej Duda wygrywa pierwszą turę. W drugiej turze zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim

•21:35 Władysław Kosiniak-Kamysz rozczarowany

Dziękuję przede wszystkim za to, że byliście ze mną przez te ostatnie osiem, dziewięć miesięcy tej najdłuższej kampanii prezydenckiej w historii, która miała swoje różne zmienne, taki rollercoaster odbył się w tej kampanii. Jest finał - oczywiście nie daje mi on osobiście satysfakcji, nie ma co ukrywać. Wierzę, że to, co robiliśmy przez te ostatnie miesiące, ta propozycja Polski, która nie jest Polską podzieloną, a Polską wspólnotową, która nie ulega bratobójczej walce - na to pytanie zadane dzisiaj naszym rodaków uzyskałem odpowiedź. Może to jeszcze nie ten moment, może to jeszcze nie ta chwila, ale ja dalej wierzę, że to jedyna słuszna droga. Nie wierzę, że z bratobójczej wojny wyjdzie na końcu coś dobrego, ale taka jest decyzja, ja szanuję decyzję moich rodaków - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.