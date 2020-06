Wybory prezydenckie 2020. Co kandydaci na prezydenta proponują kobietom?

Schetyna:Musimy mieć co najmniej 10 dni na zebranie podpisów

Były lider PO Grzegorz Schetyna podkreślił na antenie TVN24, że komitety wyborcze powinny mieć wystarczająco dużo czasu na zebranie podpisów dla swojego kandydata do fotela prezydenckiego. Jego zdaniem 10-14 dni, to minimalny czas jaki powinny dostać na to komitety wyborcze.