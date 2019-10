Wybierz się w sobotę na spacer "Wrocław na nowo"

Spacer rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:00 przed Galerią Dominikańską i potrwa ok. 3 godziny. Udział w spacerze jest bezpłatny, ale wcześniej należy zapisać się wysyłając wiadomość mailową na adres: wroclawnanowo@valkea.com.

„Wrocław na nowo” to wielkoformatowy projekt Galerii Dominikańskiej, który skłania mieszkańców do odkrywania swojego miasta z zupełnie nowej perspektywy. Uczestnicy spacerów mają okazję zobaczyć nieznane im dotychczas miejsca we Wrocławiu, poznać ciekawostki i legendy. Oprócz spacerów Galeria Dominikańska zorganizowała wystawę prac znanego wrocławskiego rysownika – Pawła Mildnera, przedstawiających jego wizję artystyczną dziesięciu najciekawszych – zdaniem internautów – atrakcji Wrocławia. W ramach programu odbyły się również warsztaty z udziałem artystów z wrocławskiej ASP oraz konkurs plastyczny dla dzieci z wrocławskich szkół, w którym szkoła z największą liczbą głosów otrzyma 20 000 zł na wyposażenie pracowni. Głosy można oddawać do 31 października na stronie www.wroclawnanowo.pl.

Więcej informacji na temat akcji „Wrocław na nowo” można znaleźć na stronie internetowej http://galeria-dominikanska.pl/.