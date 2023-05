Wulkaniczne Góry Łużyckie zachwycają, a wciąż są "niezdeptane". To idealny pomysł na wycieczkę

Góry Łużyckie to wspaniała propozycja dla osób, ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Trasy nie są zbyt wymagające i powinny spodobać się nawet tym, którzy nie są specjalnie aktywni na co dzień.

Są niezbyt znane i wciąż do odkrycia. O wyjątkowości Gór Łużyckich świadczy ich położenie. Często wystarczy tylko jeden krok, żeby znaleźć się po niemieckiej lub czeskiej stronie i korzystać z uroków tutejszej kuchni, architektury oraz widoków. Te ostatnie zapierają dech w piersiach. Czy warto tu przyjechać na wycieczkę? Przekonajcie się sami. Mamy dużo zdjęć i przygotowanych opisów.

Jeśli szukacie miejsc, które są mniej znane i rzadziej uczęszczane, a równie wyjątkowe, to warto odwiedzić Góry Żytawskie (Łużyckie), czyli niemiecką część Sudetów.

Góry Łużyckie są niewysokie, ale wyjątkowo malownicze. Mieszczą się po niemieckiej i czeskiej stronie

Czeskie Lužické hory, górnołużyckie Łužiske horiny i niemieckie Zittauer Gebirge znajdują się na wschód od Gór Izerskich i co ciekawe w części są w Niemczech, a w pozostałej części w Czechach. Ich najwyższym szczytem jest Łysa, czyli czeski Luž i niemiecki Lausche do zdobycia po obu stronach.

Wśród innych ważnych wzniesień znajdują się: Pěnkavčí vrch o wysokości 792 m n.p.m.

m n.p.m. Jodłowa o wysokości 774 m n.p.m.

m n.p.m. Klucz o wysokości 760 m n.p.m.

m n.p.m. Hwozd o wysokości 750 m n.p.m.

m n.p.m. oraz Studenec o wysokości 736 m n.p.m.

Szczyty Gór Łużyckich i ich związki z wulkanami

Na Łysą można wejść od miejscowości Horní Světlá lub Waltersdorf, gdzie znajdują się wyciągi narciarskie. Sama góra jest pozostałością po aktywności wulkanu. To tzw. kopuła lawowa, która powstała w wyniku szybkiego piętrzenia magmy, ale niewydostawania się jej przez komin na powierzchnię. Luž ma strome zbocza, ale płaski szczyt. Mieszczą się tu wieża telekomunikacyjna oraz pozostałości dawnej gospody. Są tu też ławki, z których można podziwiać okoliczną panoramę. Widok na Luž Justyna Orlik Luž to nie jedyna kopuła wulkaniczna Gór Łużyckich. Tę samą genezę mają, m.in. szczyty: Jodłowa czy Studenec. Pierwszy położony jest około 2 kilometrów od czeskiej miejscowości Jiřetína pod Jedlovą, skąd można dotrzeć na Jodłową zielonym szlakiem. Na samej górze znajduje się kamienna wieża widokowa, wieża telewizyjna i telekomunikacyjna, restauracja oraz pomnik Friedricha Schillera.

Na szczycie Studenca również znajduje się wieża, ale zbudowana z żelaza. Jej historia jest niezwykle ciekawa i sięga 1888 roku, kiedy położono kamień węgielny pod jej budowę. Kilkadziesiąt lat temu pojawiły się plany jej rozbiórki, ale sprzeciwiły się temu lokalne organizacje. Zamiast tego pozyskano sponsorów, którzy zainwestowali w renowację wieży oraz zabytkowych schodów. Dziś przy każdym z nich widnieje nazwisko darczyńcy lub organizacji. Większość z nich jest czeska, choć nie brakuje również niemieckich akcentów. •••

Zamek Książ w remoncie. Prace obejmują 500 okien! Zobacz:

••• Dawniej w tym miejscu znajdowała się również gospoda, ale czas nie obszedł się z nią łaskawie. Wieża widokowa została ponownie oddana do użytku w 2009 roku. Żeby ją zobaczyć, najlepiej dojechać do miejscowości Líska, gdzie na jej końcu znajduje się darmowy parking. Stąd na górę prowadzi czerwony szlak.

Na szczycie niemieckiego Hochwaldu odnajdziemy schronisko górskie oraz wieżę widokową. początek turystyki w tym rejonie przypada na okres XVIII wieku, gdzie po raz pierwszy udostępniono mieszkańcom do wspinaczki kamienne schody, którymi na szczyt można wejść do dziś. Dawniej znajdowały się tu dwie restauracje: czeska oraz niemiecka, ale pierwsza w 1946 roku została strawiona przez pożar. Do Hochwaldu dostaniemy się czerwonym szlakiem, będącym częścią Europejskiego długodystansowego szlaku pieszego.

Domy jak z bajki. Górnołużycka zabudowa hipnotyzuje i wciąż jest w remoncie

Po niemieckiej i po czeskiej stronie do dziś możemy podziwiać domy mieszkalne oraz gospody, które mają kilkusetletnią historię. Drewniane budowle przysłupowe i szachulcowe powstawały w Czechach i w Niemczech w ekspresowym tempie. Wiązało się to głównie z techniką wykorzystywaną do budowy domów oraz sąsiedzką samopomocą.

Dawniej domy budowały całe wioski, a jedynymi otrzymującymi wynagrodzenie byli cieśle. Zamożność właścicieli można było poznać po wielkości domostw. Te zaś przez pierwsze lata wydawały z siebie (pod wpływem ciepła) różne dziwne dźwięki. Typowy dom przysłupowy posiadał izbę z trzeba łukami i trzema oknami po każdej ze stron. Najbogatsi projektowali domostwa nawet z pięcioma łukami. Zasady obowiązywały jednak w każdym z nich takie same. Jedna część służyła do pracy, np. była wykorzystywana jako warsztat tkacki, a druga do życia. To, co do dziś wyróżnia domy przysłupowe to fakt, że każdy z nich jest inny. Kilkaset z nich nadal znajduje się po polskiej stronie, m.in w okolicy Bogatyni oraz Pogórza Izerskiego. Niewielkie okienka pod łukami - tak wyglądają charakterystyczne domy przysłupowe. Na zdjęciu warsztat ceramiczny Justyna Orlik Jak wyglądają Góry Łużyckie na fotografiach i czy warto pojechać tam na jednodniową wycieczkę? Przekonajcie się sami.

Jak dotrzeć w Góry Łużyckie? Mapa

Wycieczka z Wrocławia powinna zająć nam niewiele ponad 2 godziny, bo same Góry Łużyckie znajdują się niecałe 15 minut od polsko-niemieckiej granicy. W terminie od od 01.04.2023 do 05.11.2023 roku możemy dotrzeć do Jonsdorf kolejką wąskotorową, co wiąże się z niesamowitą przygodą.