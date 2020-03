Wszystkie wypłaty z ZUS są w terminie

Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco realizują wypłaty świadczeń.

– To szczególnie ważna informacja dla naszych seniorów, dla których pieniądze z ZUS są najczęściej jedynymi, jaki dostają, więc ich chcę przede wszystkim uspokoić. Nie ma także żadnych zagrożeń dla wypłat zasiłków chorobowych, rent czy zasiłków opiekuńczych, więc to także dobra informacja i dla pracowników i pracodawców – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Wypłaty wszelkich świadczeń są realizowane na bieżąco i zgodnie planem. Nie ma powodów do obaw. Nie są zagrożone również wypłaty trzynastek – dodaje rzeczniczka.

Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie trzeba, więc, podobnie jak w ubiegłym roku, składać żadnych wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty istniało 31 marca 2020r. Całkowity koszt dodatkowego emerytur to prawie 12 mld zł. Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale również inne świadczenia, w tym np. zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez zakłóceń ZUS wypłaca także zwaloryzowane emerytury i renty. Od marca podwyżki objęły ponad 8 mln świadczeniobiorców. Koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,2 mld zł.