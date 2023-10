Wszystkich Świętych 2023. Czy w tym roku zapłacimy więcej niż w poprzednim? Co mówią sprzedawcy?

- Kwiatów nie należy zbyt obficie podlewać, jedynie trochę do podstawki. Obecnie pogoda jest dość wilgotna, a na kwiatach rano tworzy się rosa, co wystarcza roślinom. Warto również wybierać drobniejsze kwiaty, jeśli chcemy, aby dłużej utrzymały się na grobie, ponieważ są one mniej podatne na przymrozki. Dobrym pomysłem jest także pozostawienie celofanu, w którym kupujemy kwiaty – ochroni on roślinę przed mrozem lub silnym wiatrem - doradza pani Marzena, sprzedawczyni kwiatów.