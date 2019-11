„WSPÓLNIE POKONAJMY ENDOMETRIOZĘ” Dzień otwarty w Medicus Clinic, 16 listopada 2019 r., Wrocław

Spotkanie poprowadziła Hanna Lis, która otwarcie mówi o swojej chorobie. Znana prezenterka przez wiele lat cierpiała z powodu nierozpoznanej endometriozy, zanim została poddana usunięciu guzów umiejscowionych w tkankach powłok brzusznych. Niestety, właściwa diagnoza endo jest dużym problemem – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wiele kobiet zgłaszających swoje dolegliwości jest odsyłanych z kwitkiem, a lekarze mówią, że to nic innego jak „zwykły” ból miesiączkowy. Tymczasem ból w czasie dolegliwości endometrialnych jest porównywany do odczuć w czasie zawału serca! Czasami kobiety przeżywają go kilka razy dziennie. Cierpią latami (średni czas postawienia diagnozy to 10 lat!) – w tym czasie może dojść do zniszczeń w całym organizmie. Dlatego Medicus Clinic – jeden z niewielu ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu endometriozy w Polsce – stara się zwiększać świadomość

tej choroby poprzez akcje edukacyjne skierowane zarówno do pacjentów, jak i lekarzy.