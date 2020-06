WspieramyLokalnyBiznes - usługi kosmetyczne - te firmy działają online i zdalnie w dolnośląskim

Wojtek Felińczak - Dietetyk: We współpracy ze swoimi pacjentami stawiam na szczerość i tego samego oczekuję od nich. Jest to warunkiem udanej współpracy. Otwarcie mówię o tym, co jest możliwe do zrealizowania w określonym czasie. Nie wierzę w drogę na skróty i zawsze uprzedzam o wysiłku, jaki trzeba włożyć w zrealizowanie założonego celu. Zapewniam również, że osiągane efekty są tego warte.

