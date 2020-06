WspieramyLokalnyBiznes - usługi it - te firmy działają online i zdalnie w dolnośląskim

Dostarczamy nowoczesne narzędzia do współpracy zespołów online, obsługi klienta, zarządzania usługami IT

Avra Sp. z o.o.

Avra to agile software housem z siedzibą we Wrocławiu. Tworzymy dedykowane oprogramowanie dla firm, dostarczamy rozwiązania End-to-End, integrujemy systemy (Mule ESB), utrzymujemy i rozwijamy systemy oraz przeprowadzamy transformacje systemów legacy. Od początku naszej działalności, czyli od 2004 roku przyświeca nam jeden cel - robić dobre IT. Zatrudniamy obecnie ponad 60 specjalistów IT - cały nasz zespół pracuje obecnie zdalnie, a na co dzień można nas spotkać w budynku Globis, w centrum Wrocławia. Nasi klienci to liderzy rynku: MyBenefit, PITax.pl, Leroy Merlin, Oferia, Axxiome, Midas. Wierzymy w długofalowe i partnerskie relacje. Dlatego nasi klienci są z nami od prawie 10 lat.

Świdnica

Biuro Doradców Biznesowych Plus