Wspieraj wrocławskie gastro z domu

„Co robimy na obiad? Nie wiem, dzisiaj Ty coś wymyśl” - podobne dialogi w wielu polskich domach nikogo nie dziwią. Żyjemy w czasach wiecznej gonitwy, w których wiele osób nie ma czasu dobrze zjeść, nie mówiąc o przygotowaniu samemu takiego posiłku. Dania z cateringu zamawiane do biura, zestawy dnia wątpliwej jakości kupowane w barze koło pracy, nie wspominając o pizzy i fast foodach. A co zrobić, jeśli firma cateringowa przestała działać, bar jest zamknięty, a my sami już 3 tydzień pracujemy na home office? Odpowiedzią jest projekt wrocławskich restauratorów.

To właśnie KFC Gwardia Wrocław zainicjowała w stolicy Dolnego Śląska akcję GraMYdlaKOSZAROWEJ , do której przyłączyło się większość wrocławskich klubów sportowych. Celem jest wsparcie finansowe dla szpitala zakaźnego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, w czym udział zadeklarowali już także twórcy projektu Zdrowe Do Domu .

Projekt „Zdrowe do Domu” to nie tylko dostawa świeżych produktów z pewnego źródła pod drzwi, ale także gotowy przepis na leczo, kurczaka curry czy ratatuille w tempurze.

Wsparcie nie tylko dla gastro

Zamiast stać w kolejkach i szukać po całym mieście produktów, lepiej zgodnie z zaleceniami zostać w domu i zamówić dokładnie to, czego potrzebujemy. „Zdrowe do Domu” to z jednej strony rozwiązania stosowane w tzw. dietach pudełkowych, gdzie dostajemy specjalnie wyselekcjonowane składniki i w cateringu - bo tak naprawdę zamawiamy konkretne dania. To jednak również transport, czyli dostawa do domu, pod drzwi, oczywiście z zachowaniem wszystkich standardów higieny, co w okresie kwarantanny jest szczególnie ważne.

- Przyłączamy się też do inicjatywy "Widzialna ręka" na Facebooku. Chcemy w ten sposób pomóc we wsparciu osób starszych oraz tych z grupy ryzyka, które nie powinny lub nie mogą same wybrać się na zakupy. Będziemy organizować dla nich specjalne akcje i realizować zamówienia za darmo, bez dodatkowych opłat za dostawę - mówi Adrian Niewiadomski, jeden z twórców projektu.