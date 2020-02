WSCHOWA. Wschowianie mieszkający we Wrocławiu spotykają się i przyjaźnią, jest ich wielu [ZDJĘCIA]

Każdego miesiąca, w pierwszą środę o umówionej godzinie spotykają się wschowianie mieszkający we Wrocławiu. Jest ich wielu, jednakże z żalem należy stwierdzić, że wielu z nich już odeszło.

Na spotkanie w dniu 5 lutego 2020 r. przybyło jedenastu. Po serdecznym przywitaniu, można stwierdzić jaka silna więź ich połączyła we Wschowie i trwa do dziś. Najstarszy mieszkaniec ma 96 lat - p. Bańkowski, ojciec dwóch uczestniczek spotkania. Wrocław to miasto kojarzone z krasnoludkami, wszędzie stoją siedzą, leżą i bardzo zdobią to piękne miasto. Muzeum krasnoludków mieści się w kamieniczce "Jaś" , w której żył, pracował wybitny artysta, grafik, miedziorytnik Eugeniusz GET Stankiewicz - wschowianin.

Na zaproszenie wschowian pojechałam na comiesięczne spotkanie wioząc walizkę materiałów promocyjnych Wschowy, które otrzymałam w zestawie dla każdego uczestnika spotkania. Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Stowarzyszenie CZAS A.R.T. Wspomnieniom nie było końca, dość późna godzina towarzyszyła rozstaniu. Kolejne spotkanie za miesiąc. Każdy wrocławski wschowianin obiecał wkrótce odwiedzić miasto rodzinne, miasto nauki i dzieciństwa -Wschowę.