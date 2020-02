Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Kiedy będzie gotowa cała trasa?

Po weryfikacji dokumentów zostało nim konsorcjum Kobylarnia – Mirbud, które za budowę 10-kilometrowego odcinka otrzyma 165 mln zł.

Wschodnia obwodnica Wrocławia ma przebiegać od wschodu na południu Wrocławia i połączyć Długołękę z Autostradową obwodnicą Wrocławia. Urząd marszałkowski ma już wykonawców wszystkich odcinków. Zakończona jest 13-kilometrowa część od ronda w Iwinach do miejscowości Łany. Od lipca 2019 r. Budimex jest wykonawcą 2,5-kilometrowego fragmentu od ronda Iwiny do ul. Grota Roweckiego, a w grudniu 2019 zostały otwarte oferty na wybudowanie odcinka od ul. Grota Roweckiego do al. Karkonoskiej i okazało się, że sześć z ośmiu ofert mieści się w zaplanowanym budżecie.

Urząd marszałkowski zapewnia, że mimo trudności związanych m.in. z wyłonieniem wykonawców, cała trasa będzie gotowa do 2023 r., a dofinansowanie unijne do jej budowy nie przepadnie.