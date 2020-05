Wrocławskie tramwaje w 1939 r. Jak wyglądały, dokąd jeździły? [INTERAKTYWNA MAPA, ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Wyobraź sobie, że wsiadasz w tramwaj w Rynku i jedziesz nim ul. Na Grobli aż do ul. Na Niskich Łąkach. Albo na ul. Ślicznej wsiadasz w taki jadący ul. Borowską przez Sanocką, Lwowską, Zielińskiego, Muzealną i plac Solny na Osobowice. Tak kiedyś kursowały tramwaje we Wrocławiu, a ściślej mówiąc w Breslau. W 1939 roku po ulicach jeździły 23 linie tramwajowe z numerami od 1 do 26. Nie było np. linii 17, ale była taka o numerze 13.