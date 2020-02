Wrocławskie torowiska bada niemiecka firma Deutzer. Po ulicach jeździ specjalny tramwaj [ZDJĘCIA]

Wrocław. Na pl. Staszica wykoleił się tramwaj. Pierwszy od 15 dni! MPK: Trzymajcie za nas kciuki

W poniedziałek (10 lutego) około godz. 19 doszło do wykolejenia tramwaju na pl. Staszica. To pierwsze wykolejenie tramwaju we Wrocławiu od 15 dni. Oczywiście, jeśli uznamy - tak jak twierdzi MPK - że w niedzielę na ul. Nowy Świat tramwaj linii 14 nie wykoleił się, a doszło do tzw...